З 24 лютого російськими окупантами у столиці пошкоджено 167 житлових будинків, 44 школи, 26 дитсадків та один дитячий будинок.

У Києві за 40 днів повномасштабного російського вторгнення загинули 89 мирних жителів, серед них четверо дітей.

Про це повідомляти прес-служба Київської міської державної адміністрації в Telegram.

Поранено за цей час 398 осіб, серед них – 20 дітей.

Також місто веде перелік об'єктів, які постраждали через повітряні атаки.

"Від ворожих ударів окупанта з 24 лютого пошкоджені 167 житлових будинків різних типів, 44 школи, 26 дитячих садків та один дитячий будинок. Також пошкоджень зазнали 11 адміністративних будівель. Масштаби пошкоджень різні: великі, середні та незначні", – йдеться в повідомленні.

Також від дій російського агресора постраждали два спортивні об'єкти, 5 об'єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров'я, 10 – культурної сфери, а також 48 об'єктів транспортної інфраструктури.

"Місто закликає киян не втрачати пильності та за перших сигналів повітряної тривоги слідувати в укриття. Сьогодні в Києві стало безпечніше, але все ще залишається загроза повітряних атак", – додали в КМДА.

Тих, хто виїхав зі столиці, просять утримуватися від повернення ще принаймні тиждень. Також не рекомендується повертатися поки у свої будинки жителів звільнених від окупантів передмість Києва.

Як повідомляв УНІАН, у Києві поступово відновлює повноцінну роботу наземний транспорт. Станом на сьогодні в місті курсують близько 150 автобусів і 30 трамваїв.

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