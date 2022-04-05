Інтервал руху трамваїв становить 15-20 хвилин, автобусів - 30 хвилин / Офіційний портал Києва

У столиці поступово відновлює повноцінну роботу наземний транспорт.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, в місті курсують близько 150 автобусів і 30 трамваїв.

"Громадський транспорт курсує з 8:00 до 19:00. Інтервал руху трамваїв становить 15-20 хвилин, автобусів - 30 хвилин", – розповів він.

На "Борщагівській лінії" інтервал руху швидкісного трамвая № 3, роботу якого вчора відновили, становить 25 хвилин.

Актуальний перелік маршрутів наземного транспорту представлений на сайті КМДА.

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