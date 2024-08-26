У рідкісній заяві група заявила, що її найманці працюють тільки в Африці та Білорусі.

Група найманців Росії "Вагнер" заявила, що діє тільки в Африці та в союзній Росії Білорусі, і її солдати більше не воюють у війні в Україні.

Україна в неділю закликала Білорусь відкликати те, що вона назвала значними силами, розгорнутими вздовж їхнього спільного кордону. Вона заявила, що до їх числа входять білоруські спецпідрозділи і колишні найманці "Вагнера", пише Reuters.

У рідкісній заяві група заявила, що її співробітники працюють тільки в Африці та Білорусі.

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"Немає підрозділів компанії у складі Національної гвардії Росії, у лавах Міністерства оборони Росії або де-небудь ще", - заявила вона.

"Вагнер" на даному етапі не бере участі у Спеціальній військовій операції", - зазначили там, використовуючи термін, якому віддає перевагу Кремль, для позначення війни в Україні.

"У разі зміни ситуації про це буде оголошено", - сказано в заяві.

ПВК "Вагнер" - останні новини

Роль "Вагнера" в Африці, наприклад, у підтримці військової хунти в Малі, викликає занепокоєння у Заходу. В Україні група брала активну участь у ранніх військових діях Росії, особливо в тривалій битві за українське місто Бахмут, яке вона, нарешті, захопила в травні 2023 року. Наступного місяця її засновник Євген Пригожин очолив короткочасний заколот проти російського оборонного відомства. Він та інші високопоставлені діячі Вагнера загинули в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року.

Збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують велику кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки на кордоні з Україною. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, посилаючись на дані розвідувальних органів.

За інформацією МЗС, у Гомельській області Білорусь розмістила танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку поблизу північних кордонів України. Крім того, зафіксовано присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер".

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