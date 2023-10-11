За словами мера Мелітополя, їх можуть залучити і до збірки безпілотників.

Російські загарбники анонсували збірку бойових безпілотних літальних апаратів на окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі. "Ховаються за спинами цивільних та залучають до цього дітей. На базі профтехзакладів та деяких шкіл почали навчати дітей 10-11 класів користуватися дронами. А також в профтехзакладах почали начебто збирати та ремонтувати дрони", - сказав він.

За його словами, окупанти облаштували міні-виробництво дронів на базі "батальйону Судоплатова", де служать найманці з усієї Росії. "Надалі планують влаштувати "тєхнопарк" для виробництва БПЛА, звісно заховавши його в житлових районах, щоб прикритися цивільними мешканцями", - додав він.

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Окупанти заявили про виробництво дронів на окупованих територіях

9 жовтня гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький оголосив про початок виробництва ударних безпілотників, квадрокоптерів та розвідувальних апаратів загарбниками.

"Тепер є велика база для навчання безпосередньо на тих літальних апаратах, які застосовуватимуться у виконанні бойових завдань", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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