Росія битиме по підприємствах ПЕК, по стратегічних об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Восени і взимку ворог запустить по Україні рекордну кількість "Шахедів". Про це сказав речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що потрібно боротися проти дронів. "Ця осінь-зима буде рекордною по кількості застосування безпілотних літальних апаратів "Shahed", - наголосив Ігнат

Він повідомив, що вже у в вересні ворогом було запущено по Україні понад 500 БПЛА.

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"За шість місяців опалювального сезону 2022-2023 року було використано проти України понад 1000 "Шахедів". А ми вже маємо півтисячі лише за один місяць", - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що для обстрілу під час опалювального сезону ворогом буде зроблена ставка на підприємства паливно-енергетичного сектору, стратегічні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

При цьому ігнат додав, що до об'єктів критичної інфраструктури вже, мабуть, треба вносити продовольчий сектор, бо дуже багато ударів саме по ньому - по портовій інфраструктурі і по зерносховищах.

Війна в Україні - російські повітряні удари

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт, засновник БО "Реактивна Пошта" Павло Нарожний зазначає, що найближчим часом можна очікувати масових ударів за допомогою дронів. Ворог запускатиме з декількох напрямків велику кількість дронів. Можливо, це будуть атаки по 40, по 50, можливо, і по 100 БПЛА.

Він зазначав, що влітку Росія більше ударів завдавала по зерновій інфраструктурі, бо зерно - найбільша стаття нашого експорту, потужний економічний фактор. Взимку вони почнуть удари по енергетичному сектору.

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