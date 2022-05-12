Ворог заявив, що СБУ зобов'язала медиків зібрати тіла померлих від нещасних випадків та хвороб, які згодом доставлять на один із соцоб'єктів міста, де нібито зімітують авіаналіт російської авіації.

У Службі безпеки України спростували російську пропаганду про нібито провокації українських спецслужб у Дніпрі.

Як повідомляє прес-служба СБУ, цього разу ворог вкинув в інформаційне поле дезінформацію про те, що у Дніпрі "СБУ зобов'язала головлікарів обласних медустанов вивезти до лікарні ім. Мечникова тіла жінок та дітей, померлих від нещасних випадків та хвороб".

Пропагандисти заявили, що тіла, нібито планують доставити на один із соцоб'єктів міста, де нібито згодом буде зімітовано авіаналіт російської авіації.

"Як бачимо, цинізм ворожої пропаганди просто зашкалює. Всерйоз коментувати чергову вигадку не має сенсу. Адже причина таких заяв очевидна – РФ намагається будь-що зняти з себе відповідальність за військові злочини. І робить це заздалегідь, часто таким чином анонсуючи власні "операції", - наголосили у відомстві

В СБУ підкреслили, що увесь світ розуміє, що саме російські військові регулярно обстрілюють мирні українські міста, вбивають цивільних, ґвалтують жінок на окупованих територіях, вивозять дітей до так званих фільтраційних таборів та катують чоловіків.

"І це, на жаль, не "імітація", а реальність, з якою ми боремося щодня. Й покарання за такі злочини буде таким же реальним і максимально дієвим", - додали у спецслужбі.

Раніше повідомлялося, що Росія запустила фейк про введення польсько-литовського контингенту в Україну.

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