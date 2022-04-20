Російська музична група "Ногу звело!" випустила кліп на пісню "покоління Z". Свого часу артисти спробували донести до слухачів, що ними маніпулюють і керують за допомогою пропаганди, а в Україні йде війна, розв'язана диктатором Путіним.
У своїй композиції музиканти впевнено заявили, що "все проср*аі", а також розвінчали міф про те, що"країни НАТО хотіли напасти на Росію".
У кліпі музиканти "Ногу звело!" показали частину телефонної розмови російського солдата, який потрапив у полон в Україні, де той розповідає матері правду про жорстокі вбивства мирних українців, а вона йому не вірить.
"Русские, мы все проср*ли...
А было так хорошо вначале:
Большая страна и демократия,
Нефтяная труба,
Е*ать ее.
Русские, мы одичали,
Но были не так опасны,
Пока мычали", - співається в пісні.
Нагадаємо, раніше УНІАН писав як зірки відреагували на заборону в'їзду в РФ.