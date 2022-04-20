Кадр з кліпу "Ногу звело!"

Російська музична група "Ногу звело!" випустила кліп на пісню "покоління Z". Свого часу артисти спробували донести до слухачів, що ними маніпулюють і керують за допомогою пропаганди, а в Україні йде війна, розв'язана диктатором Путіним. 

У своїй композиції музиканти впевнено заявили, що "все проср*аі", а також розвінчали міф про те, що"країни НАТО хотіли напасти на Росію".

У кліпі музиканти "Ногу звело!" показали частину телефонної розмови російського солдата, який потрапив у полон в Україні, де той розповідає матері правду про жорстокі вбивства мирних українців, а вона йому не вірить.

"Русские, мы все проср*ли...

А было так хорошо вначале:

Большая страна и демократия,

Нефтяная труба,

 Е*ать ее.

Русские, мы одичали,

Но были не так опасны,

Пока мычали", - співається в пісні.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав як зірки відреагували на заборону в'їзду в РФ.

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