Російська рок-група спробувала донести до своїх слухачів, що ними маніпулюють за допомогою пропаганди.

Російська музична група "Ногу звело!" випустила кліп на пісню "покоління Z". Свого часу артисти спробували донести до слухачів, що ними маніпулюють і керують за допомогою пропаганди, а в Україні йде війна, розв'язана диктатором Путіним.

У своїй композиції музиканти впевнено заявили, що "все проср*аі", а також розвінчали міф про те, що"країни НАТО хотіли напасти на Росію".

У кліпі музиканти "Ногу звело!" показали частину телефонної розмови російського солдата, який потрапив у полон в Україні, де той розповідає матері правду про жорстокі вбивства мирних українців, а вона йому не вірить.

"Русские, мы все проср*ли...

А было так хорошо вначале:

Большая страна и демократия,

Нефтяная труба,

Е*ать ее.

Русские, мы одичали,

Но были не так опасны,

Пока мычали", - співається в пісні.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав як зірки відреагували на заборону в'їзду в РФ.

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