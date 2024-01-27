Безпілотники були збиті, втім, унаслідок удару враження зазнав один з об'єктів інфраструктури.

Ворожі безпілотники у суботу, 27 січня, атакували Запоріжжя. В результаті атаки постраждав обʼєкт інфраструктури міста. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко і оприлюднив відповідне фото.

"Ворожі БПЛА атакували обласний центр. Працювали підрозділи Сил оборони", - написав голова ОВА.

За його словами, попередньо, ворожі дрони були збиті.

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"Ураження зазнав один з об'єктів інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС", - уточнив Малашко.

Атака РФ по Україні 27 січня

Як повідомляв УНІАН, увечері в суботу, 27 січня, у Харкові, Полтаві та Кременчуці пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога. Пізніше з'ясувалося, що окупанти атакували Полтавську область ракетами, при цьому працювала ППО. Втім, сталося влучання у промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.

До цього Повітряні сили повідомили про ракети, що прямують зі сходу у напрямку Полтави і Кременчука. Тим часом міський голова Харкова Ігор Терехов також поінформував про вибухи в місті.

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