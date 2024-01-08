Наразі відомо про двох постраждалих.

Російські загарбники влучили ракетами у житлові квартали Запоріжжя.

Як повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram, о 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів.

Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів. У зв'язку з цим, наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками.

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"Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися", - повідомив Малашко.

На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

Ракетна атака по Україні

Як повідомляв УНІАН, вранці, 8 січня, російські окупанти влаштували чергову ракетну атаку по території України. Росіяни підіймали у небо 9 бортів Ту-95МС та 4 бортів Ту-22м3 і з аеродрому "Оленья" (Мурманська область).

Ворог запускав по Україні крилаті ракети та аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали мінімум чотири удари по Харкову. Тип озброєння в даний час встановлюється.

Такоє є загоряння у ТРЦ в Кривому Розі.

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