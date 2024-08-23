Напрямок білоруського кордону також залишається загрозливим для Сил оборони, зазначили у ДПСУ.

Триває операція Сил оборони України в Курській області, і це вплинуло на ситуацію на кордоні РФ з Сумською областю.

Про зміну ситуації розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. "Активність ворожих ДРГ нахабна - коли вони вступали в бій з українськими воїнами, чи намагалися розстрілювати цивільних, які приїжджали в прикордоння, - зараз активність значно зменшилася. Водночас ситуація по кордону з РФ характеризується тим, що щоденно ворог намагається обстрілювати українську територію", - розповів Демченко.

За його словами, йдеться не лише про Сумську область, а й про Чернігівську та Харківську. Однак найбільше обстрілів, за його словами, приходиться саме на Сумський напрямок.

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"Ворог активно використовує авіацію для того, щоб завдавати ураження. Ворог також активно використовує артилерію для завдавання ударів. І ті дії, які зараз здійснюють Сили оборони у напрямку Сумської області, створюючи таку буферну зону, звісно дозволяє тим територіям, які знаходяться навпроти цього напрямку, менше піддаватися обстрілам, ніж це було раніше", - додав Демченко.

Він також розповів про ситуацію на білоруському кордоні. Зокрема, за словами Демченка, цей напрямок залишається загрозливим для Сил оборони України, оскільки Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій війні.

"Однак поряд з нашим кордоном ми не фіксуємо переміщення техніки, особового складу. І загалом вздовж лінії кордону не було якихось нестандартних ситуацій чи з боку Білорусі щодо дестабілізації, які стосувалися б безпосередньо нашої лінії кордону", - пояснив Демченко.

Триває війна в Україні - що повідомлялося

На думку журналістів The Washington Post, оскільки раптове вторгнення України в Росію триває вже третій тиждень і все більше виглядає як тривала операція, звичайні українці думають про його ціну. З одного боку, операція перенесла війну на російську територію, але сили РФ продовжують здобувати позиції в східній частині Донецької області навколо стратегічного міста Покровськ.

Тим часом нафтобазу в Пролетарську Ростовської області РФ, яку не можуть загасити вже кілька днів, знову атакували БПЛА. У місті діє режим НС - під загрозою місткості з гасом.

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