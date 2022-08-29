Програш у війні проти України означатиме розпад Російської Федерації.

Російські еліти намагаються переконати Захід піти на перемовини, оскільки розуміють, що війна проти України вже програна.

Про це заявив екс-міністр закордонних справ, дипломат Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Заході повинні зрозуміти, що не потрібно укладати з Росією черговий компроміс заради компромісу. До того ж черговий компроміс може стати руйнівним для самого Заходу. Тому інтерв'ю Медведєва на Заході вже не сприймаються серйозно. Медведєва попросили й це заготовка, ми це розуміємо, ще раз озвучити, що вони готові до перемовин. І вони дуже хочуть ці переговори вести. Російські еліти виходять на Захід через різні таємні канали, щоб домовитись про переговори. Оскільки зрозуміли, що ця війна програна", - пояснив Клімкін.

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За його словами, війна проти України стане для РФ фатальною в будь-якому випадку.

"Програш у війні проти України означатиме розпад Російської Федерації. Теоретично і виграш у цій війні означав би розпад Росії. Оскільки захопивши більше територій, Росія отримала б ще більший опір українців. Тому російський режим зрозумів, що будь-який результат війни для них буде негативним", - наголосив дипломат.

Як раніше повідомляв УНІАН, через війну Путін втрачає владу, що веде до посилення силового блоку.

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