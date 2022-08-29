Конкретної дати вторгнення не називали й іноземні розвідки.

Українська влада не знала точної дати початку повномасштабної війни РФ проти України, а тому не повідомляла про це населенню.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив у інтерв'ю "Фактам".

"Що саме треба було сказати, якщо ніхто не знав дату наступу? Насправді ця істерика про те, що Росія неминуче нападе, почалася з жовтня. Дату можливого наступу називали разів п'ятнадцять або двадцять. Звичайно, ніхто не знав, що нас атакують саме 24 лютого", - пояснив Подоляк.

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За його словами, конкретної дати вторгнення не називали й іноземні розвідки.

"Розвідка наших партнерів теж не називала конкретних термінів, передбачуваних напрямів та масштабів ударів. А європейські держави взагалі категорично твердили, що війни не буде, що Росії, мовляв, це невигідно, бо вона надто зав'язана в бізнесі з ними й точно не піде масштабною атакою на Україну. З одного боку, були попередження наших партнерів, тих же американців та британців, що Росія можливо атакуватиме Україну, з іншого — не було конкретики, розвіддані були усічені", - додав Подоляк.

Нагадаємо, дещо раніше експерт пояснив, що стало першопричиною війни РФ проти України.

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