За прогнозами експерта, тепер силовики будуть ще більше контролювати ситуацію в РФ.

Через війну в Україні президент РФ Володимир Путін втрачає популярність і владу в країні.

Про це в ефірі "24 канали" розповів російський політолог Аббас Галлямов.

Експерт додав, що через це Путін зараз посилює вплив силового блоку, який за допомогою терору може організувати йому перемогу на наступних виборах.

За його словами, свідченням того, що Путін почав "ділитися владою" з силовиками, є вирок російському депутату від КПРФ Рашкіну, якого звинуватили в незаконному полюванні.

Гуллямов пояснив, що раніше в РФ не переслідували депутатів-комуністів. Вирок свідчить про те, що силовий блок в РФ отримав більше влади.

"Якщо раніше він контролював Росію в основному завдяки політичному інструментарію, силовий інструментарій був вторинним. Простою мовою він "досить чесно" вигравав свої вибори, то тепер є великий ризик, що наступні він програє", — зазначив політолог.

За прогнозами Гуллямова, тепер силовики будуть ще більше контролювати ситуацію в РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, режим Путина перебуває на "початку свого кінця" на тлі невдалого вторгнення в Україну.

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