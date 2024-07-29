Загальна кількість ракет може сягати 12 одиниць.

Російські загарбники вивели у Чорне море відразу три субмарини, які є носіями крилатих ракет "Калібр" - у ВМС ЗСУ оцінили загрозу та вважають, що це свідчить про певну тактику ворога. Як повідомив речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, ворог вперше вивів в море одразу три підводних човни, які є ракетоносіями.

"Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді Чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", - додав військовий.

У коментарі УНІАН, Плетенчук уточнив, що за час який служить речником ВМС ЗСУ (з травня 2023 року) такої кількості підводних човнів з "Калібрами" у Чорному морі не фіксувалося.

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"Не пам’ятаю, щоб був вихід відразу трьох одиниць", - сказав представник ВМС.

Водночас за його словами, така кількість підводних ракетоносіїв свідчить про тактику, яку обрав противник.

"Не можу сказати, що це загрожує чимось новим (Україні - УНІАН). Це дорівнює виходу в море, наприклад, підводного човна та фрегату, який має вісім ("Калібрів" - УНІАН), або ракетного корабля, у якого теж вісім... Тобто, нового в цій загрозі немає нічого. Питання в тому, що сама тактика, практика застосування раніше не впроваджувалася", - пояснив Плетенчук.

Він уточнив, що у Чорному морі ворог фактично звів присутність своїх бойових одиниць, які реально час від часу перебувають в акваторії, здебільшого саме підводними човнами.

Також іноді на зовнішній рейд у Новоросійську (РФ) приблизно на годину виходять фрегати "Адмірал Макаров" чи "Адмірал Ессен", щоб "відстрілятися" та швидко повертаються на базу.

Своєю чергою Плетенчук наголосив, що сьогоднішній вихід у море відразу трьох підводних човнів не обо'язково означає, що буде здійснений запуск ракет.

"Це може бути й процес навчання особового складу", - пояснив речник.

Він додав, що йдеться про три човни "Варшав’янка" (636 проєкт), які можуть мати на борту загалом 12 "Калібрів".

Використання "Калібрів" Росією: що відомо

Нагадаємо, нещодавно речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що ракети морського базування "Калібр", які РФ використовує проти України, вже не такі ефективні, як були на початку повномасштабного вторгнення, тому ворог їх використовує комплексно.

За його словами, ситуація в Азово-Чорноморському басейні залишається незмінною протягом тривалого часу. Зокрема, в Азовському морі немає бойових кораблів РФ, а у Чорному - це або повна відсутність бойових одиниць ворога, або присутність підводного човна.

Речник зауважив, що ефективність "Калібрів" викликає "деякі питання". Військовий уточнив, що ЗСУ за період повномасштабного вторгнення вже вивчили цю зброю та мають відповідні способи успішної протидії. Зокрема, коли ворог застосовує "Калібри" як окремий вид озброєння, показник збиття цих ракет іноді сягає 100%. Ворог їх застосовує зазвичай в комбінованих атаках для того, щоб навантажити ППО ЗСУ.

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