Причальний фронт у Новоросійську закінчується, зазначив речник ВМС ЗСУ.

Наразі у тимчасово окупованому Криму залишається певна кількість кораблів та суден Чорноморського флоту РФ - у Військово-морських силах ЗС України припустили, що певні одиниці залишили, щоб спровокувати ЗСУ на витрату вартісної зброї.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Військовий також відповів на запитання, чому ворог залишає у Криму судна забезпечення. Зокрема, йшлося, що після виходу з Криму останнього сторожового корабля ЧФ РФ на півострові це залишаються, зокрема, судна забезпечення.

"Більшість їх залишається тому, що причальний фронт у Новоросійську закінчується. Він не був розрахований на ту кількість кораблів, які зараз там перебувають. Відповідно, їх банально немає куди передислоковувати - це по-перше. По-друге, може, ворог сподівається, що ці одиниці не цікавлять ЗСУ, як цілі, які потрібно знищувати - витрачати на них цінні боєприпаси відповідного радіусу дії. А може бути розрахунок й на це", - припустив Плетенчук.

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Він нагадав, що 15 липня РФ вивела останній сторожовий корабель з тимчасово окупованого Криму. Його, як й решту російських кораблів, передислокували у Новоросійськ. За словами Плетенчука, це було очікувано, тому що інших пунктів базування РФ у Чорному морі немає. "База в Абхазії не тих параметрів, щоб туди подібні одиниці заводити…", - сказав речник.

Плетенчук додав, що цей сторожовий корабель, мабуть, був одним з найстаріших у складі ЧФ РФ. Проте, він має на озброєнні різноманітні системи, його завдання - охорона територіальних вод, певного водного району.

"Це всі ті функції, які наразі Чорноморському флоту в Чорному морі в принципі недоступні. Водночас це коштовна одиниця - от вони її останньою з Криму й вивели", - додав речник.

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Нагадаємо, раніше Дмитро Плетенчук, що у тимчасово окупованому Криму ще залишаються кораблі Чорноморського флоту РФ. За його словами, серед них - судна забезпечення, пошкоджені десантні кораблі та український ВДК "Костянтин Ольшанський", який загарбники захопили у 2014 році.

Судна забезпечення - допоміжний флот, одиниці, які теж належать до військового складу. Вони не цивільні, але не мають потужного озброєння. Можуть виконувати різноманітні завдання, наприклад, буксирування, допомога в морі, пошуково-рятувальні дії. Без них флот обійтися не може. Окрім того, за даними Плетенчука, у Криму залишаються великі десантні кораблі - п’ять одиниць, але вони у стадії ремонту.

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