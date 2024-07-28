Ситуація в Азово-Чорноморському басейні залишається незмінною протягом тривалого часу.

Ракети морського базування "Калібр", які РФ використовує проти України, вже не такі ефективні, як були на початку повномасштабного вторгнення, тому ворог їх використовує комплексно. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

За його словами, ситуація в Азово-Чорноморському басейні залишається незмінною протягом тривалого часу. Зокрема, в Азовському морі зараз немає бойових кораблів РФ, а у Чорному - це або повна відсутність бойових одиниць ворога, або присутність підводного човна.

"Наразі у Чорному морі перебуває підводний човен – носій крилатих ракет. Вважаємо його спорядженим – він може мати до чотирьох ракет "Калібр" на борту. Тому радимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Але застосування цих ракет зазвичай відбувається комплексно", - розповів Плетенчук. Відео дня

Водночас за його словами, ефективність цієї зброї вже викликає "деякі питання". Військовий уточнив, що ЗСУ за період повномасштабного вторгнення вже вивчили цю зброю та мають відповідні способи успішної протидії. Зокрема, коли ворог застосовує "Калібри" як окремий вид озброєння, показник збиття цих ракет іноді сягає 100%.

"Ворог їх застосовує зазвичай в комбінованих атаках для того, щоб навантажити ППО ЗСУ. Ця ракета небезпечна – там бойова частина 450 кг", - уточнив речник.

Як додав представник ВМС ЗСУ, щодо Середземного моря, то технічно Україна - у зоні ураження кораблів, які перебувають у Середземномор’ї. Однак завдати звідти ударів ворог навряд чи наважиться, тому що тоді його ракети повинні подолати повітряний простір країн НАТО.

У такому разі, на думку Плетенчука, можуть мати місце відповідні висновки та реакція з боку представників Альянсу. Проте, як зазначив речник, враховувати цей фактор треба, окрім іншого, це важливий геополітичний фактор, який впливає на ухвалення відповідних рішень, в тому числі партнерів України.

Ситуація в Азовському морі - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Силам оборони вдалося знищити в порту "Кавказ" третій пором РФ – "Славянин", який агресор використовував для забезпечення військової логістики – після цього в Азовському морі зникли російські кораблі.

За словами речника Військово-морських сил ЗС України Дмитра Плетенчука, в Азовському морі заразі не фіксується перебування російських військових кораблів. Раніше вони могли базуватися в Азові або періодично заходити, наприклад, у Темрюк, або періодично перебувати у Таганрозькій затоці.

На думку експерта, викликано це, у першу чергу, пошкодженням залізничного порома.

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