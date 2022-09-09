Російські окупанти розуміють, що несуть серйозні втрати, а тому не ризикують авіацією.

Майже чотири місяці російські військові літаки не залітають у повітряний простір України, що контролюється Збройними силами.

Про це заявив в інтерв’ю "РБК-Україна" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вони зрозуміли, що зазнають серйозних втрат на території нашої держави. Як би вони не розповідали в своїх пропагандистських сюжетах, ППО в Україні є. А ППО – це не лише зенітні ракетні комплекси, а й зокрема бойова авіація, винищувачі… Тому ворог відчув загрозу для своєї авіації і вирішив не залітати на територію, підконтрольну нашим силам ППО", – пояснив він..

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За словами Фгната, окупаційна армія наразі змінила тактику і використовує для зальоту у повітряний простір України безпілотники.

"Їх чимало збивають щодня. Ворожа авіація працює ближче до переднього краю, де завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях військ, техніки", – зазначив речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни змінили тактику застосування авіації через втрати.

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