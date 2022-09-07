Російські літаки і гелікоптери з’являється тільки у прифронтовій зоні.

Ворожа авіація, зазнавши суттєвих втрат, не з’являється в небі на підконтрольній Збройним силам Україні території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи змінилась останнім часом тактика ворога.

"Зазнаючи суттєвих втрат, противник б’є з відстані, з тих рубежів, де його не може дістати наша протиповітряна оборона. Така тактика зберігається десь 3,5-4 місяці - як ми не бачимо пілотованої авіації на території, підконтрольній Збройним силам України", - сказав Ігнат.

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За його словами, авіація ворога з’являється тільки на тих напрямках, де точаться запеклі бої, – у прифронтовій зоні. Зокрема, в Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.

"Там часто є ворожа авіація у вигляді гелікоптерів, які майже щодня збивають, а також літаки Су-25", - розповів Ігнат.

Він пояснив, що, коли ворожа авіація атакує, українські військові бачать на радарах відповідну ціль, яка рухається, і приймають рішення про її ураження. Залежно від швидкості, з якою вона летить, тощо, підрозділи ППО ЗСУ визначають, який об’єкт наближається.

Як повідомляв УНІАН, підрозділи Збройних сил України 6 вересня на різних напрямках фронту знищили ворожий літак Су-25, вертоліт Ка-52, безпілотник та п’ять крилатих ракет типу Х-101.

Сьогодні було збито ще один вертоліт Ка-52 та два ворожих БПЛА.

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