Тепер авіація противника здебільшого діє на відстані.

В арсеналі РФ було зосереджено близько 700 літальних апаратів (це літаки та вертольоти) напередодні вторгнення довкола території України на різних аеродромах базування.

Пр це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю Радіо НВ.

"Відсоток знищених уже дуже значний і це змусило їх змінити тактику застосування своєї авіації в, як вони говорять, "військовій операції" — у цьому варварському нападі на Україну. Тепер авіація противника здебільшого діє на відстані, тому що наша протиповітряна оборона збила велику кількість [цілей], а це сучасні літаки — СУ-34, СУ-30, СУ-35, СУ-25; гелікоптери К-52 та інші", - заявив він.

Щодо безпілотних апаратів — взагалі вже йдеться про 650 штук.

"Тому вони змінили свою тактику і діють з-за меж. Щоправда, авіація противника (штурмова авіація та вертольоти) все ж на передньому краї, як і наша авіація, теж діє, тому що це авіація поля бою, яка повинна бути на передовій. Вони не залітають, тому що розуміють, що будуть знищені, і тому завдають таких підступних ударів ракетами морського, наземного та повітряного базування", - додав Ігнат.

Раніше повідомлялося, що від початку широкомасштабної війни по позиціях ворога нанесено 1700 авіаударів.

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