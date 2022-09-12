Вони готові перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, тобто поповнити обмінний фонд.

Підрозділи російських окупантів затиснуті на правому березі Дніпра і готові скласти зброю. Вони вишукують можливості вийти на контакт з українськими військовими.

Про це керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Продовжуємо просування і цей рух досить переконливий. Він має вплив не тільки на географічне посунення ворожих позицій, а й психологічний. Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, вишукують можливості вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести так звані перемовини про умови складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права. Вони усвідомлюють, що затиснуті між берегом Дніпра та нашими силами", - пояснила вона.

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За словами Гуменюк, окупанти намагаються знайти способи зберегти собі життя.

"Зараз розглядається це питання. Тому, що є розуміння військової стратегії, яка передбачає подібні заходи. Вони готові перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, тобто поповнити обмінний фонд", - додала керівниця прес-центру.

Нагадаємо, за добу на півдні українські військові ліквідували ще 40 російських окупантів, чимало ворожої техніки та склад боєприпасів.

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