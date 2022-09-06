За її словами, підрозділи переїжджають з одного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил, проте вони вже закінчуються.

На півдні України російські військові добровільно піднімають білий прапор і здаються в полон.

Про це розповіла керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Вона пояснила, що на півдні окупантам теж дуже складно. Загарбники імітують підтягування резервів шляхом маневрування.

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"Вони розуміють, що нові сили підтягувати нізвідки, хоча командування російських окупаційних військ намагається зімітувати підтягування резервів шляхом маневрування. Підрозділи переїжджають з одного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил. Але їхнє спілкування розкриває, що вони тут вже давно і сили на фініші", – зазначила керівник пресцентру Сил оборони на півдні.

Гуменют додала, що така ситуація спонукає росіян складати зброю і здаватися в полон.

"Є випадки, коли вони добровільно піднімали білий прапор, а також випадки, коли наші військові під час роботи зустрічають російських окупантів, які готові поповнити обмінний фонд", – підсумувала вона.

Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ звільнили деякі населені пункти на півдні.

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