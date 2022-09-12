За добу на півдні українські військові ліквідували ще 40 російських окупантів, чимало ворожої техніки та склад боєприпасів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у соціальній мережі Facebook.

"Обстановка в операційній зоні залишається складною, але контрольованою. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, маневрує військами, імітуючи прибуття резервів. Не маючи успіхів на суходолі, протягом бойового дня ворог здійснив 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення", - розповів він.

Відео дня

За словами Назарова, за добу українська авіація на південному напрямку нанесла 3 удари, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 270 вогневих завдань, які були пов’язані із знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби, двох складів боєприпасів.

"Узагальнені втрати ворога за бойовий день складають 40 рашистів, 4 танки й ще 4 одиниці броньованої техніки, 3 самохідних гаубиці "Мста-С", склад боєприпасів в Каховці", - зазначив спікер командування.

Раніше начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня повідомила, що ворог на Херсонському напрямку деморалізований, проте не лишає спроб нападів.

Вас також можуть зацікавити новини: