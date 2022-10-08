Попередньо, удари нанесені ракетами.

Російські окупанти ракетами обстріляли центральну частину Харкова, на місці "прильотів" виникли пожежі.

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

"Обстріл центральної частини Харкова. Попередньо - ракетами. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Він також зазначає, що після прильотів у центрі виникли пожежі.

"За попередньою інформацією горить один з лікувальних закладів Харкова, а також нежитлова споруда", - повідомив Терехов.

Ситуація в Харкові та області

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно обстрілюють Харків і область.

На початку вересня Збройні Сили України пішли в контрнаступ. Вже 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область звільнена.

11 вересня російські окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, у багатьох районах міста зникло електро-та водопостачання, почалася сильна пожежа.

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