Ще одного працівника розшукують.

Внаслідок удару по інфраструктурному об'єкту Харкова загинула щонайменше одна людина, ще одну розшукують.

Про це розповів заступник начальника Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області Анатолій Торяник в коментарі Суспільному.

"За інформацією персоналу, в приміщенні по якому влучила ракета, перебували двоє чергових. Одного відшукали мертвим. Іншого продовжуємо шукати", - сказав він.

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У ДСНС повідомляють, що ситуація залишається контрольованою.

"Окремі регіони сходу сьогодні піддалися масованим обстрілам з боку окупантів. В результаті чого відбулося відключення об'єктів енергопостачання та знеструмлено ряд населених пунктів. До місця подій направлено рятувальників ДСНС з метою ліквідації наслідків аварій, спричинених цією ворожою атакою, а також залучено фахівців військово-цивільних адміністрацій, комунальні та аварійні служби", - йдеться у Telegram-каналі служби.

Тим часом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що енергетики продовжують відновлювати електропостачання в населених пунктах області.

"Зміїв, Лозова вже з електрикою. Роботи тривають", - відзначив він у Telegram.

Як повідомляв УНІАН, сьгодні після атаки РФ було повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську та Сумську.

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