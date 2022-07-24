Також дві людини отримали поранення.

23 липня російські окупанти вбили двох мирних жителів Донеччини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Учора від ворожих обстрілів знову загинули люди. Також вже відомо про поранених.

"За 23 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: 1 в Авдіївці та 1 у Торецьку. Ще 2 людини отримали поранення", - повідомив він.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. На окупованих територіях рашисти приховують свої воєнні злочини, вивозять тіла загиблих або ховають їх у братських могилах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що генерал розповів, коли ЗСУ можуть звільнити країну включно з Донбасом і Кримом. Захід має активніше постачати озброєння ЗСУ вже зараз, наголосив генерал.

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