Захід має активніше постачати озброєння ЗСУ вже зараз, наголосив генерал.

Сьогодні війна вже на вирішальному етапі, але в українських захисників недостатньо сил, щоб відкинути ворога на сході й півдні.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"У нас недостатньо сил для того, щоб остаточно зупинити наступ противника по всій лінії фронту, а також відбити війська РФ від Харкова та підготуватися до контрнаступної операції оперативного рівня в районі Херсона. Для цього нам потрібні сили", - сказав він.

Україні потрібне масоване і швидке постачання озброєнь, щоб відбити ворога, пояснив Романенко. За його словами, завданням нашої оборонної операції є зупинення РФ на всьому фронті, щоб противник сам перейшов до оборони.

"Хотілося б, щоб у поточному році Україна виконала ті оперативні завдання, контрнаступальні операції у різних напрямках, про які я згадав – у районі Харкова, Донецька, Луганська, Херсона та Запоріжжя. Завдання нашої оборонної операції полягає в тому, щоб зупинити противника на всьому фронті та змусити його перейти до оборони. Якщо вдасться, цей етап має перерости в оперативну паузу. Якщо ні, то під час подальшого ведення бойових дій нам необхідно формувати оперативний стратегічний резерв", - відповів Романенко.

Водночас він наголосив, що Захід має активніше постачати озброєння ЗСУ вже зараз, оскільки "всю нашу стратегію не можна переносити на весну": "Ми хочемо отримати відповіді від керівництва наших союзників зараз – практичні відповіді у наданні відповідних поставок, масованих та швидких".

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Донбасу. Основні бої ворог веде, щоби взяти під контроль територію всієї Донецької області.

Проте, за словами радника глави МВС Вадима Денисенка, наступальний потенціал ЗС РФ згасає. Супротивник зосередився на невеликих ділянках фронту - окупацією Сіверська та Бахмута.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, ЗСУ, імовірно, проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. Але припускають, що інформація може бути вже не актуальною.

Українські війська продовжують знищувати склади з боєприпасами РФ, що може уповільнювати просування окупантів.

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