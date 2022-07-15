У Синельниківському районі ворожа ракета влучила в школу, рятувальники розбирають завали.

Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" та застосували фосфорні боєприпаси.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Напружена ніч тривог і обстрілів. Російська орда атакувала одразу три райони області. Цілили по наших містах та селах з різної зброї. У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів. У Криворізькому районі ворог знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська. У Синельниківському районі "приліт". Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали", - повідомив він.

Ситуація на Дніпропетровщині:

Вночі 13 липня росіяни били по Дніпропетровщині, Миколаївщині та Запоріжжю – є загиблі.

12 липня на Дніпропетровщині окупанти вдарили з РСЗВ по околицях Нікополя, спалахнула пожежа.

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