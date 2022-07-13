Українські військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник.

На Дніпропетровщині окупанти вдарили з РСЗВ по околицях Нікополя, спалахнула пожежа.

Про це близько 23:50 12 липня повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району. Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь", - зазначив він.

Попередньо, люди не постраждали. Крім того, за словами Резніченка, українські військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник.

"Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю", - уточнив голова ОВА.

Раніше стало відомо, що у Нікопольському районі Дніпропетровської області викрили чоловіка, який за гроші служив коригувальником вогню в російських окупантів.

Отриману від зрадника інформацію окупанти використовували для планування первинних та повторних ракетних обстрілів Дніпропетровщини. Він передавав інформацію про розташування об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, особового складу та позицій ЗСУ, переміщення військової техніки на території міста Запоріжжя та Дніпропетровської області.

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