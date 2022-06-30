Російські війська вдарили по центру села в Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ворог продовжує тероризувати міста і села Криворізького району. На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У великій Костромці удар припав по центру села. Є руйнування. У Зеленодольську ворог потрапив у сільгосппідприємство. Знищив склад, в якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали", - написав він.
За словами Резніченка, в інших районах області на цю хвилину спокійно.
Ситуація на Дніпропетровщині:
18 червня 2022 року три ракети РФ влучиили в нафтобазу в Новомосковському районі регіону, виникла масштабна пожежа, постраждали 11 осіб.
26 червня 2022 року російські окупанти з "Градів" обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області.
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