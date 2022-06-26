Через обстріл в Дніпропетровській області постраждали жінка та чоловік.

Російські окупанти з "Градів" обстріляли Зеленодольску громаду на Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з "Градів" та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, у місті є руйнування багатоповерхівок, пошкоджені будинок культури та пошта.

Нагадаємо, РФ вдерлася на українську територію рано вранці 24 лютого. Вороги спершу відкривали вогонь по воєнних об'єктах, а потім почали атакувати й цивільну інфраструктуру, було багато жертв та постраждалих.

Супротивники, зокрема, обстрілювали Дніпропетровську область. 18 червня три ракети РФ влучили у нафтобазу у Новомосковському районі регіону, виникла масштабна пожежа, постраждали 11 осіб.