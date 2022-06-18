Опіки отримали троє людей, вони перебувають у лікарні.

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Ворожі ракети у Новомосковському районі зруйнували нафтобазу. Зайнялася масштабна пожежа, а троє людей отримали опіки.

Про це повідомляють голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я", - розповів Резніченко.

За його словами, опіки отримали троє людей, вони перебувають у лікарні.

"Надвечір маємо декілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі і масштабні руйнування. Наразі вся інформація з‘ясовується", - зазначив Лукашук.

Також він нагадав, що внаслідок ракетного удару, який стався вдень у Кривому Розі, двоє людей постраждали. За його словами, окупанти влучили в об’єкт соціальної інфраструктури. Також зруйновано два приватні будинки і гараж. На місці ще працюють відповідні служби.

"Окрім цього, вдень окупанти обстріляли територію Апостолівської громади. Через обстріл було пошкоджено лінію електропередач, нині все вже відновлено. Поцілив противник і по Зеленодольській громаді: під ворожий вогонь потрапила Велика Костромка. На щастя, в обох випадках минулося без постраждалих і без руйнувань", - розповів Лукашук

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія ракетами зруйнувала підприємство в Дніпропетровській області. Унаслідок ударів сталося два вибухи, зруйновано будівлю виробництва.

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