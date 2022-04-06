За словами міністра, на Київщині за день виявляють від 4 до 5 тисяч вибухонебезпечних "пасток", які залишили окупанти.

За кожен день роботи рятувальники виявляють у Київській області від 4 до 5 тис. вибухонебезпечних "пасток", які залишили російські окупанти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону.

"Що стосується Київської області, там набагато, набагато гірше (у порівнянні з Києвом, де окупанти проводили в основному обстріли з повітря - УНІАН). Лише за один день, за кожен день роботи, рятувальники виявляють від 4 до 5 тис. вибухонебезпечних предметів в цих регіонах. За міжнародними правилами та підходами, один день бойових дій будь-де - це місяць розмінувань. Наприклад, якщо ми можемо казати про бойові дії протягом місяця в Бородянці, то можемо "прикинути", скільки це достатньо, щоб повністю територія була розмінована для того, щоб абсолютно безпечно було там знаходитись", - сказав Монастирський.

Він зазначив, що вже є, на жаль, випадок, коли громадянин загинув від гранати, закладеної в багажнику його автомобіля.

"На жаль, вже є трагічні випадки. Вчора, наприклад, загинув громадянин, який відкрив багажник свого автомобіля, находячись в одному із сіл Київської області, там була закладена граната, вона зірвалась. На жаль, такі випадки трапляються, розставлені "ловушки" орками, які відступали, і вони мають різний вигляд: можуть бути прив’язаними до вхідних дверей, коли людина відкриває свій будинок, або можуть бути на сходових клітинах… В основному, це гранати, які мають досить сильний радіус ураження і, звичайно, можуть бути травмованими люди, які будуть необережно заходити в будинки", - наголосив очільник МВС.

Раніше сьогодні в Київській обласній військовій адміністрації повідомили про гуманітарну катастрофу в Іванківській, Димерській та Поліській громадах.

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