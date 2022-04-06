У громади, в яких катастрофічна гуманітарна ситуація, завозять продукти та ліки, зазначили в Київській обласній військовій адміністрації.

У Київській обласній військовій адміністрації наголошують, що в Іванківській, Димерській та Поліській громадах гуманітарна катастрофа.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

Зазначається, що у Вишгородському районі ситуація без змін - напружена, але контрольована.

"В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації, продовжується завезення продуктів харчування і ліків. Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах", - мовиться у дописі.

У Бучанському районі в громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи з розмінування, відновлення газо-, електропостачання та зв'язку. Людям завозять гуманітарну допомогу та надають медичну допомогу.

В Обухівському, Бориспільському, Білоцерківському та Фастівському районах ситуація контрольована.

"Надзвичайних подій не зафіксовано. Освітній процес триває дистанційно. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони - у підвищеній боєготовності", - зазначили у ОВА.

У Броварському районі тривають весняно-польові роботи, відповідно до графіка їх проведення. Виключення - території, які були окуповані.

Під час бойових дій в громадах були пошкоджені деякі лінії електромереж. Станом на сьогодні проводяться роботи з відновлення електропостачання.

Крім того, 15 березня внаслідок бойових дій було пошкоджено магістральний газопровід. Через це близько 21 тис. абонентів залишилися без газопостачання. Наразі проводяться роботи з відновлення пошкодженого газопроводу.

Також були пошкоджені та зруйновані сім переправ через водойми та 3 автомобільні магістральні мости. А також автомобільна магістраль М-01 Київ-Чернігів, в населеному пункті Залісся Великодимерської громади.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спершу ворог обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, бомбив Київ та населені пункти, які знаходяться поруч. Низка населених пунктів Київщини опинилися під контролем супротивника.

Заступник очільника українського Міноборони Ганна Маляр 2 квітня увечері розповіла, що всю Київщину було звільнено від ворога.

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