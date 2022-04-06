Йдеться про села Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад.

У селах трьох громад Київської області комендантську годину продовжено до 10 квітня.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у Facebook.

"Комендантську годину у селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад продовжено ще на три доби", - зазрачив він.

Так, комендантська година продовжена з 06:00 7 квітня до 06:00 10 квітня у селах Баришівської громади: Рудницьке, Перемога, Лук'янівка; Великодимерської громади: Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове; Калитянської громади: Бервиця, Заворичі, Мокрець.

При цьому, у Броварській міській територіальній громаді комендантська година вводиться з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.

У цьому зв'язку забороняється: перебування громадян у встановлений період на вулицях та в інших громадських місцях; рух транспортних засобів без спеціальних перепусток.

Раніше стало відомо, що під Києвом розпочалися роботи з розчищення Житомирської траси.

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