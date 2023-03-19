Наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована, а формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Сьогодні російські окупанти обстріляли сім громад Сумської області, внаслідок чого є пошкодження.

Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, протягом дня росіяни здійснили обстріли території Хотінської, Шалигинської, Есманської, Великописарівської, Краснопільської, Середино-Будської та Білопільської громад.

Зокрема, у Хотінській громаді внаслідок обстрілу з міномету (9 прильотів) зазнало пошкоджень приміщення молочно-товарної ферми.

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Також на територію громади ворог скинув з безпілотників три вибухових пристрої типу ВОГ та вів обстріл з артилерії (14 прильотів).

В Есманській громаді протягом дня зафіксовано 7 прильотів з мінометів, а у Шалигинській - 6 прильотів із артилерії.

"Великописарівська громада: був ворожий обстріл з АГС (8 гранат), а також мінометний обстріл (4 прильоти). Білопільська громада: 9 мін росіяни скинули на територію громади. Краснопільська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл (1 приліт). Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (12 прильотів)", - йдеться у повідомленні.

В ОВА також додали, що наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована, а формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - наголосили в обладміністрації.

Обстріли Сумщини

Російські окупанти час від часу обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні території. Внаслідок таких обстрілів гинуть цивільні, зазнає руйнувань інфраструктура. Так російські загарбники зранку 16 березня обстріляли територі. області, було зафіксовано понад 20 "прильотів".

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