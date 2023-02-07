Загалом зафіксовано 125 прильотів і скидання з БПЛА трьох вибухових пристроїв.

У вівторок, 7 лютого 2023 року, російські окупанти обстріляли території сімох громад Сумської області. Внаслідок атак одна людина загинула.

Як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, внаслідок артобстрілу по с. Павлівка Білопільської громади (20 прильотів) і потрапляння снаряду у приватний житловий будинок загинула жінка 1946 року народження.

"Усього протягом дня ворог здійснив обстріли Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Глухівська громад", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що було зафіксовано 125 прильотів, скидання з БПЛА трьох вибухових пристроїв та здійснено одну кулеметну чергу по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області.

"Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (ймовірно, калібру 120 мм, 20 прильотів). Білопільська громада: крім мінометного обстрілу по с. Павлівка, зафіксоване скидання із БПЛА 2 боєприпасів (типу ВОГ) на територію громади. Також здійснювався мінометний обстріл в іншому селі громади − 11 прильотів. Середино-Будська громада: по м. Середина-Буда росіяни скинули з БПЛА вибуховий пристрій (типу ВОГ 25 П), який не розірвався", – повідомляє ОВА.

Також ворог здійснив обстріл (ймовірно, АГС) − 21 приліт по Зноб-Новгородській громаді, по Юнаківській громаді бив з мінометів − 8 прильотів, а потім ще 18.

"Шалигинська громада: росіяни скинули на територію громади 7 мін, а також здійснили обстріл з стрілецького озброєння (1 черга з крупнокаліберного кулемета). Глухівська громада: був мінометний обстріл − 17 мін прилетіло на територію громади", – поінформували в ОВА.

Ситуація на Сумщині

23 січня російські окупанти обстріляли дев'ять громад Сумської області, в результаті є жертви та значні руйнування. По селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із "Градів". Внаслідок обстрілу одна молода жінка загинула. Без матері залишились двоє малюків.

Упродовж доби, 28 січня, російські окупанти обстріляли сім громад Сумської області. Ворог здійснив 13 обстрілів. Було зафіксовано 88 "прильотів".

Крім того, в Сумах затримали агента ФСБ РФ, який отримав від ворога завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи Сумської обласної військової адміністрації. У разі успішного проникнення до лав держустанови він мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії РФ.

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