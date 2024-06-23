У місті перебої зі світлом, зупинилось метро.

Російська Федерація вдень в неділю, 23 червня, завдала нового удару по Харкову. Окупанти використали керовані авіабомби. Вже відомо про загиблих. Про це у Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні", - попередив Терехов.

Згодом він повідомив, що авіаудар прийшовся по приватному сектору Харкова.

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"Один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Маємо інформацію про загиблих", - уточнив мер.

За даними Терехова, влучання було в двох районах - Шевченківському та Холодногірському. Вже відомо про загиблих, при цьому інформація уточнюється.

"Крім цього, хочу сказати, що на жаль немає енергопостачання в половині міста. Зупинилось метро, наземний електротранспорт. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути автобуси", - повідомив Терехов.

За інформацією мера Харкова, станом на 15:35 відомо про одного загиблого та чотирьох поранених - їм надається медична допомога.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки збільшилася до пʼяти людей.

"Ворожий приліт в приватне домоволодіння. Є загоряння гаражу та господарчої споруди", - написав Синєгубов.

Останні удари РФ по Харкову

В суботу, 22 червня, Росія вдарила по житловому будинку в Харкові. Внаслідок атаки щонайменше три людини загинули, понад 50 зазнали поранень.

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