Наразі окупанти запускають по місту "шахеди", "Іскандери" та "Калібри".

Російські ракети можуть долітати до Запоріжжя за 30-40 секунд. Їх випускають на відстані приблизно 60 кілометрів до міста.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в інтерв'ю Liga.net, наразі РФ не атакує місто ракетами С-300, але їх замінили на "шахеди", "Іскандери" та "Калібри".

"Багато чого для захисту Запоріжжя насправді вже зробили. Саме тому багато ворожих дронів залишаються у посадках і полях. Та цього мало… Потрібні засоби, щоб відігнати ворожу авіацію, яка скидає КAБи… Ворог вже говорить про тритонні КАБи - вони можуть знищувати за раз цілі вулиці чи квартали", - зазначив Федоров.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, війна в Україні переходить у нову фазу, ставлячи енергетику під приціл, і світ уже відчуває наслідки. Bloomberg пише, і Росія, і Україна зараз націлюються на енергетичні активи, щоб завдати удару по економіці свого ворога, при цьому побічний збиток проявляється на світових ринках.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство попередило, що атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи можуть підірвати торгівлю нафтопродуктами, зокрема дизельним паливом. Європейські ціни на газ підскочили на 10% після того, як цього тижня Росія завдала удару по газовій та енергетичній інфраструктурі України.

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