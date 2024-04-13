Оскільки війна Росії та України завдає шкоди нафтовим, газовим і енергетичним об'єктам, побічний збиток проявляється на світових ринках.

Війна в Україні переходить у нову фазу, ставлячи енергетику під приціл, і світ уже відчуває наслідки. Як пише Bloomberg, і Росія, і Україна зараз націлюються на енергетичні активи, щоб завдати удару по економіці свого ворога, при цьому побічний збиток проявляється на світових ринках.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство попередило, що атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи можуть підірвати торгівлю нафтопродуктами, зокрема дизельним паливом. Європейські ціни на газ підскочили на 10% після того, як цього тижня Росія завдала удару по газовій та енергетичній інфраструктурі України.

Згідно з розрахунками Bloomberg, Україна націлилася на нафтопереробні заводи РФ загальною потужністю близько 3,4 мільйона барелів на день. Однак на деяких із постраждалих об'єктів можуть бути розгорнуті запасні або недостатньо використовувані процесори. Неушкоджені установки також підвищують свою продуктивність.

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Дрони досягли цілей на відстані 1200 кілометрів (746 миль). Аналітики JPMorgan Chase & Co. заявили, що в цьому випадку під загрозою опиняться 19 російських нафтопереробних заводів загальною потужністю 3,8 мільйона барелів на день - або більше половини потужності РФ. Якщо дальність збільшиться до 1500 кілометрів, під загрозою опиняться ще 600 000 барелів, пишуть вони.

Як зазначають експерти, патова ситуація на фронті змушує обидві сторони чинити тиск на цивільне населення й економіку противника і дедалі більше втягувати в конфлікт міста та їхню інфраструктуру.

Удари Росії по українській енергетиці

Протягом останніх кількох тижнів Росія методично руйнує українську критичну інфраструктуру. Було завдано ударів по Дніпровській ГЕС, зруйновано Харківську ТЕЦ-5, Трипільську ТЕС і безліч інших об'єктів.

Як пишуть аналітики ISW, російські удари по українських енергетичних об'єктах спрямовані на погіршення українського оборонно-промислового потенціалу.

РФ сподівається запобігти виходу української оборонної промисловості на рівень самозабезпечення в довгостроковій перспективі, оскільки потужна оборонна промисловість може поставити Україну в хорошу позицію для захисту від майбутньої російської агресії та значно зменшити залежність України від західної допомоги.

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