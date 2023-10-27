Секретар РНБО зауважує, що ці речі спрямовані, в першу чергу, на західну аудиторію.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оброни України наголошують, що спецслужби Росії підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі ГУР МОУ, розвідка інформує, що російські спецслужби створили і розіслали підконтрольним пропагандистам та так званим "технологам" нову методичку наративів для підриву довіри до України серед партнерів на Заході.

"У межах чергової кампанії з дискредитації України запланована, зокрема інформаційна атака проти міністра оборони Рустема Умєрова", - наголосили в ГУР.

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Основні фейки з кремлівської методички: "Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС"; "Україна використовує "Зерновий коридор" для незаконної торгівлі зброєю"; "Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю" та "Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю".

"Мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною - повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів. Розповсюдження ворогом вказаних фейків свідчить про активізацію зусиль держави-агресора Росії, спрямованих на дискредитацію України", - підкреслили у розвідці.

Зауважується, що з цією ж метою російські спецслужби таємно передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні.

Так, ГУР застерігає журналістів, представників українських та закордонних медіа, громадян України від поширення вигаданої російськими спецслужбами шкідливої брехні.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо підготовки цієї інформатаки та того, на кого вона розрахована, зауважив, що це звичайна практика Росії.

"Вони цим займаються постійно. І тут немає чому дивуватися. Це їхня улюблена справа – підіймати якийсь мотлох, який не має відношення до реального життя від слова "зовсім", і починати цим роздмухувати", - сказав він.

За словами Данілов, ці речі, першочергово, спрямовані на західну аудиторію. Завданням росіян є дискредитація нового міністра, адже якщо міністерство потужно працюватиме, то це буде "жах" для них.

Крім того, це потрібно Росії і для того, аби показувати своєму населенню, мовляв, "дивіться, що відбувається в Україні".

"Я не буду пророком, якщо найближчим часом ми будемо дивитися російські проекти на кшталт "Жінки за світле майбутнє України", "Жінки за мир". Оці жінки, які… раніше фігурували в "ОПЗЖ". Майте на увазі, що Росія зараз буде ще й такий проект нам пропонувати", - сказав секретар РНБО.

Він додав, що коли йдеться про жінок, то "зовсім інше уявлення, зовсім інше ставлення, повага". "На сьогоднішній день ми найближчим часом можемо дочекатися такого моменту", - зауважив Данілов.

Він додав, що питання внутрішньої дестабілізації в Україні – це питання номер один для Росії. Зокрема, за словами секретаря РНБО, може порушуватися мовне питання. "Зараз у них обрані вже спікери, вони дуже потужно зараз працюють… Процес вже запущено. Але я хочу сказати, що наш мудрий народ точно на це вестися не буде", - сказав Данілов.

Російські кампанії з дезінформації

Раніше прес-служба ДТЕК заявила, що ворог за допомогою штучного інтелекту створює десятки різних псевдо телевізійних сюжетів нібито від українських телеканалів, в яких йдеться про начебто вже запроваджені графіки відключень по всій країні.

Наголошується, що це інформаційна атака російських окупантів з метою дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю та поширювати паніку.

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