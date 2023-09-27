Також він сказав про необхідність надходження зброї від партнерів для досягнення прогресу на фронті.

Держава-терорист Росія взимку зосереджуватиметься на нанесені ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров під час включення на CNN.

"Але ми будемо відповідати!" - цитує Міноборони Умєрова .

Також Умєров наголошує, що Україні потрібно більше зброї, яка дозволить досягти прогресу на фронті. "Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру...Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою!" - сказав міністр.

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Росіяни накопичують "Калібри" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни накопичують високоточні "Калібри" для ударів по Україні восени-взимку по об’єктах критичної інфраструктури.

Вона зауважила, що ворог не відмовиться від своїх планів атакувати Україну. При цьому зазначає, що ворог продовжує накопичувати і ракети морського базування. Гуменюк нагадала, що "Калібри" є високоточною зброєю, яку ворог часто використовував по об’єктах критичної інфраструктури.

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