Мета ворога – дезінформувати українців і посіяти паніку.

Ворог за допомогою штучного інтелекту створює десятки різних псевдо телевізійних сюжетів ніби від українських телеканалів, в яких йдеться про нібито вже запроваджені графіки відключень по всій країні, повідомляє прес-служба ДТЕК.

"Це інформаційна атака окупантів. Мета ворога – дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю і сіяти паніку", - йдеться у повідомленні.

У компанії ДТЕК закликали в жодному разі не довіряти фейковим сюжетам і не поширюйте їх. Споживати достовірну інформацію тільки на офіційних сторінках енергетичних компаній і органів державної влади.

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Відключення світла - що відомо

Енергетики активно готуються до майбутньої зими: ремонтують енергоінфраструктуру та зводять для неї фізичний захист, бо є ймовірність, що найхолодніший пора року пройде в умовах російських ракетних обстрілів.

За даними Міністертва енергетики України енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Проте якщо повториться минулорічна ситуація із обстрілами обʼєктів енергетичної інфраструктури ворогом, відключення споживачів можливі.

Крім цього, як заявив очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, при відсутності обстрілів енергетики українська енергосистема здатна покривати звичайне, зимове споживання. Крім цього, за моделювання, вона може задовільнити споживачів навіть у найбільш холодний день року.

Протягом останнього опалювального сезону пересічний українець провів без світла близько 35 днів.

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