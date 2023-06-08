Ще 5 осіб поранені, з них 4 діти.

Російські війська обстріляли Українськ у Донецькій області, в результаті чого 3 людини загинуло та 5 поранені. Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація у Telegram.

"Рашистські нелюди вкотре обстріляли м. Українськ Селидівської громади. Внаслідок артобстрілу загинуло 3 людини, з них 1 дитина. Поранено 5 осіб, з них 4 дітей. Всі доставлені до лікарні, надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Як інформує МВА, у місті пошкоджено 2 приватних будинки та 14 багатоповерхівок.

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Російськи обстріли України - деталі

Під час евакуації населення ворог здійснив десятки ударів по цивільним, які намагалися врятуватися, в затопленому внаслідок підриву Каховської ГЕС мікрорайоні Острів в Херсоні, розповів спецкорові УНІАН речник 124-ї бригади ЗСУ Сергій Грибочок.

Російські загарбники вдарили по мікрорайону Острів у Херсоні під час евакуації, постраждали двоє поліцейських.

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