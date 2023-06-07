Вчора з мікрорайону Острів вдалося вивезти 1300 людей.

Російські загарбники вдарили по мікрорайону Острів у Херсоні під час евакуації, постраждали двоє поліцейських.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі. За його словами, цей мікрорайон перебуває під щоденними обстрілами окупантів, а тепер людям загрожує ще одна небезпека.

"Протягом дня Острів стрімко йде під воду. Затоплення наскільки колосальні, що місцями звідти вже неможливо виїхати автотранспортом. Тому людям допомагають евакуюватися. Навіть в такий тяжкий час росіяни вирішили нагадати, ким вони є насправді, - терористами. Під час евакуації окупанти вдарили по мікрорайону з артилерії – поранені двоє правоохоронців, котрі допомагали людям покинути небезпечну територію", - написав він.

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За словами Прокудіна, 6 червня звідти евакуювали близько 1300 херсонців, тепер вони у безпеці.

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Ввечері у Офісі президента повідомили, що найскладнішою залишається ситуація у Корабельному районі Херсона, де вода піднялася на 3,5 метри.

На місці працюють усі необхідні служби, пункти евакуації забезпечені водою та продуктами, також на територію області відправляють необхідну техніку зі всієї країни. Відомо, що евакуюватися можна автобусами і потягом.

Водночас повідомляється про критичну ситуацію на окупованому лівобережжі. Там люди змушені залишатися на дахах своїх будинків в очікуванні допомоги, однак окупанти не організували евакуацію.

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