Загиблих внаслідок ударів по місцях збору для евакуації немає, однак є постраждалі.

Під час евакуації населення ворог здійснив десятки ударів по цивільним, які намагалися врятуватися, в затопленому внаслідок підриву Каховської ГЕС мікрорайоні Острів в Херсоні, розповів спецкорові УНІАН речник 124-ї бригади ЗСУ Сергій Грибочок.

"Вчора ще була можливість машинами евакуювати людей з мікрорайону Острів у Херсоні. Коли збирали евакуаційні автобуси в тому районі, Росія вслід евакуаційним автобусам обстріляла їх з РСЗВ і усього, що діставало. … Вони просто заважають, не дають людям евакуюватися – як на цьому березі, так і на тому. Прильоти були на Одеській площі. Було видно, як снаряди у воду прилітають. Є постраждалі, але хлопці, військові були поруч і надали медичну допомогу. Загиблих немає, поранені є. … Точно зараз не можу сказати, [скільки було прильотів], але думаю, що десятки", - сказав речник.

Сьогодні евакуація з Херсона триває. Місцеві мешканці рятуються від наслідків масштабної техногенної катастрофи, спровокованої росіянами, разом з улюбленями – котами, собаками.

Загалом, за даними ДСНС, з правобережжя вже вдалося вивезти близько 2 тисяч осіб.

"З підтоплених територій евакуйовано 1752 особи, з них 103 дитини. Врятовано 201 особу (з них 13 дітей). Надано психологічну допомогу 111 особам. Розгорнуто роботу 9 евакуаційних пунктів. За попередніми даними всього підтоплено 20 населених пунктів та 2 612 будинків на правому березі річки Дніпро", – йдеться в повідомленні.

Евакуація населення з підтопленого півдня України - що треба знати

Вчора вночі російські окупанти підірвали завчасно заміновану дамбу Каховської ГЕС, чим спровокували найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття, створили загрози підтоплення для близько 80 населених пунктів і завдали значної шкоди екології. Деякі населені пункти, як Гола Пристань, можуть повністю піти під воду.

За оцінками Офісу генпрокурора, через загрозу затоплення потребували евакуації близько 40 тисяч осіб, передусім – мешканці окупованого лівобережжя Херсонської області.

Ворог не тільки не подбав про порятунок місцевих мешканців, а й намагався вбивати тих, хто намагався врятуватися самотужки. Люди залишилися у пастці, чимало осіб заблоковані на горищах своїх будинків.

Україна намагатиметься залучити міжнародні організації для порятунку мешканців окупованого лівобережжя.

Вас також можуть зацікавити новини: