Понад 420 дітей отримали поранення.

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ загинуло 229 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За офіційними даними ювенальних прокурорів, станом на ранок 16 травня 229 дітей загинуло та 421 дитина отримала поранення.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - уточнили в ОГПУ.

Так, 14 травня внаслідок обстрілу ворогом с.Леб’яже Чугуївського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопчик.

Крім того, стало відомо, що 8 березня у результаті авіаудару військами РФ по Маріуполю загинула 15-річна дівчина, а 18 березня через обстріл окупантами міста - 16-річний підліток.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 140, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.

Також через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 тис. 748 закладів освіти, при цьому 144 з них зруйновано повністю.

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