Російські сили продовжують скоординовані зусилля по захопленню Сєвєродонецька.

Російські сили, ймовірно, відмовилися від завдання завершення великомасштабного оточення українських підрозділів від Донецька до Ізюма на користь завершення захоплення Луганської області.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни за 15 травня.

"Російське військове командування, швидше за все, буде приділяти пріоритетну увагу битві за Сєвєродонецьк в майбутньому, при цьому деякі зусилля будуть спрямовані на порушення українських наземних ліній зв'язку в східній частині Донецької області", - вважають аналітики.

Російські сили продовжують скоординовані зусилля по захопленню Сєвєродонецька з півночі і півдня, що призведе до більш дрібного оточення українських військ, ніж передбачалося спочатку.

"Невдалі спроби росіян форсувати Сіверський Донець в районі Кремінної можуть змістити російські операції по оточенню далі на схід, ближче до Сєвєродонецька через Рубіжне, а не проводити більш широке оточення за кількома напрямками", - зазначають експерти.

Російські сили також, ймовірно, скорочують просування до Слов'янська з Ізюма, можливо, через повільні темпи наступальної операції там.

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Росіяни продовжують наступ у Східній операційній зоні, хоча на північ від Харкова вже перейшли до оборони, щоб не допустити прориву ЗСУ до російського кордону.

Також противник на Авдіївському напрямку відійшов на старі позиції через великі втрати.

Водночас окупанти мають намір знову наступати залишками сил з-під Ізюму. В даний час росіяни обстрілюють з усіх видів озброєння населені пункти в області, які довелося залишити.

Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку, констатують військові.

Всього протягом 15 травня українські захисники відбили 17 атак ворога на Донбасі; знищено три танки, одна артилерійська система, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.

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