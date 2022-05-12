Окупанти поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську.

Російські окупанти обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровщину, є загиблий та поранений.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч більш-менш. На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду - з "Ураганів". Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську. Били як раз тоді, коли люди йшли на роботу. Один загиблий, один поранений. Зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури", - повідомив Резніченко

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Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у своєму Facebook повідомив, що обстріли не припинялися всю ніч по всій лінії зіткнення, а окупанти застосовували заборонені фосфорні та касетні боєприпаси.

"Кривий Ріг, на ранок 12.05.22, на нашому напрямку ситуація повністю контрольована. Всю ніч по всій лінії зіткнення орки вели обстріл, у тому числі із застосуванням заборонених фосфорних та касетних боєприпасів", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині внаслідок детонації касетного боєприпасу загинув 12-річний хлопчик.

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