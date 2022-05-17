Місцеві комунальники влаштували центр масової евакуації чотирилапих.

У Дніпрі лікують понад 600 тварин, яких врятували з-під ворожих обстрілів.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Місцеві комунальники влаштували центр масової евакуації чотирилапих. Здебільшого ті прибувають з Харківщини, Донеччини та Луганщини.

З шести сотень тварин, вивезених із зони бойових дій, лише в деяких вдалось встановити власників, але більшість тварин лишилися самотніми.

"Це тварини, яких забрали із закритого вольєру, де були без їжі, без води. Деякі тварини самі приходили до підвалу, де ховалися люди. І кинути їх там – це зрада. Тож їх усіх забрали, врятували", - кажуть волонтери.

Крім усього, тварини пережили неабиякий стрес, тому їхнє відновлення нелегке.

Лікувати та годувати чотирилапих допомагають небайдужі не лише з Дніпра, а й з усієї України та з-за кордону.

Якщо ж власників тварин не знайдуть, то врятованим тваринам шукатимуть нових хазяїнів. Півсотні песиків вже поїхали у нові безпечні домівки.

Як повідомляв УНІАН, в Умані Черкаській області рятувальники реанімували кота, якого витягли з палаючої квартири.

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