"Прийшов час звичайних громадян Росії зрозуміти, що вони не раби", заявляють бійці.

Російський добровольчий корпус заявив про захід на територію Брянської області РФ з метою "показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

"Ну що, друзі, ось і сталося. Російський добровольчий корпус перейшов державний кордон Російської Федерації. Ми не воюємо з цивільними, не вбиваємо беззбройних. Тепер прийшов час звичайних громадян Росії зрозуміти, що вони не раби. Піднімайте бунт, бийтеся", – говорить військовий на відео, опублікованому в Telegram-каналі РДК.

Позаду бійців можна побачити вивіску Любечанського фельдшерсько-акушерського пункту, що у селі Любечане в Брянській області РФ.

Відео дня

Згодом було опубліковано ще одне відео російського добровольчого корпусу з Брянської області.

"Ми, бійці російського добровольчого корпусу, записуємо це відео з Брянської області. Ми прийшли сюди не як ДРГ, а як визвольна армія на свою рідну землю. На відміну від путінської армії катів і ґвалтівників ми не воюємо з мирними громадянами. Ми прийшли сюди, щоб вас звільняти. Закликаємо вас взяти зброю і боротися з путінським кремлівським кривавим режимом", - кажуть військові на відео, на тлі чутно постріли.

Що відомо про Російський добровольчий корпус

Російський добровольчий корпус – військовий підрозділ російських добровольців, які воюють на боці України з 2014 року.

Корпус заснований у серпні 2022 року та підпорядкований Інтернаціональному легіону територіальної оборони України територіальних сил оборони України Збройних сил України.

Українські диверсанти в Брянській області - що відомо

У четвер, 2 березня, в російських ЗМІ з'явилися повідомлення про нібито напад української ДРГ у складі 50 і більше осіб на прикордонні населені пункти Сушани і Любечане (Климовський район Брянської області). Диверсанти нібито брали людей в заручники, відкривали вогонь і завдавали удари дронами.

ФСБ згодом заявила, що проводяться "заходи зі знищення озброєних українських націоналістів, які порушили державний кордон".

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав подію "атакою українських бойовиків" і заявив, що російський диктатор Володимир Путін отримує доповіді про ситуацію в області.

Російський добровольчий корпус, який взяв на себе відповідальність за події в області, заявив, що повідомлення пропагандистів про те, що "диверсанти" нібито "вбили дітей, взяли заручників, але, одночасно, спішно пішли" не відповідають дійсності.

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